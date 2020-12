5 Theorien, die uns "Tenet" mit anderen Augen sehen lassen

Neil ist Kats Sohn

Eine populäre Theorie besagt, dass der durch Robert Pattinson verkörperte Agent Neil eigentlich Max, der Sohn von Kat (Elizabeth Debicki) und Sator (Kenneth Branagh), ist. Das würde bedeuten, dass Neil, nachdem er den namenlosen Agenten (John David Washington) irgendwann in der Zukunft getroffen hat, von ihm angeworben wurde und dank Zeit-Inversion eine Reise in die Vergangenheit angetreten hat.

So ist er beispielsweise in der Opern-Szene am Filmbeginn zur Stelle, um seinem künftigen Agenten-Partner in einer heiklen Situation beizustehen. Neil/Max würde zudem über genügend Hintergrund-Wissen verfügen, um seinen Vater Sator stoppen zu können. Ein Hinweis, dass sich tatsächlich alles so verhält, liegt womöglich im Namen Maximillian – auf Französisch Maximillien. Rückwärts gelesen ergibt das Neillimixam – oder in Kurzform Neil. Alles klar? Andererseits passt der Zeitablauf nicht so richtig zu dieser Theorie: Da man ja nur in Echt-Zeit rückwärts reisen kann, hätte Neil bereits im sehr jungen Alter von etwa 15 seine Inversion antreten müssen.