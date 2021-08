59. Viennale: Filmfestival-Plakate und Schwerpunkte präsentiert

Schwerpunkt und Hommage

Ein weiterer Schwerpunkt beleuchtet das Schaffen von Henrik Galeen, der 1881 in Lemberg (Lwiw) in der heutigen Ukraine geboren wurde. Zwar wird er maßgeblich mit Gruselfrühwerken wie "Nosferatu" in Verbindung gebracht, doch soll bei der Viennale die gesamte Bandbreite seines künstlerischen Schaffens beleuchtet werden. "Gedanke und Vorstellungskraft" ist wiederum eine Programmschiene zu Fabrizio Ferraro übertitelt, während Segundo de Chomon als "Pionier der Kunst der Illusion" gefeiert wird.

Die gemeinsam mit dem österreichischen Filmmuseum konzipierte Retrospektive "Film as a Subversive Art" ist schließlich als Hommage an den großen Filmwissenschafter und -kritiker Amos Vogel angelegt. Der in Wien geborene und 2012 verstorbene Filmexperte hätte heuer seinen 100. Geburtstag gefeiert.

Die 59. Viennale läuft von 21. bis 31. Oktober. Der Ticket-Vorverkauf startet am 16. Oktober um 10 Uhr.