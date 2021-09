"7 Prisoners"-Trailer: Netflix-Thriller über Menschenhandel

Dieser brasilianische Netflix-Thriller führt uns in eine dunkle Welt: Um seiner Familie ein besseres Leben bieten zu könne, nimmt der 18-jährige Mateus (Christian Malheiros) einen Job auf einem Schrottplatz in São Paulo an. Doch dadurch ist er in eine Falle geraten, denn sein neuer Boss Luca (Rodrigo Santoro) entpuppt sich als skrupelloser Menschenhändler.

Mateus ist nicht das einzige Opfer und muss eine schwere Entscheidung treffen, wie bereits der Trailer zeigt: