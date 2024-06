Es ist wieder an der Zeit, Content Creators und Prominente vor die ultimative Survival-Herausforderung zu stellen: "7 vs. Wild" und Amazon Freevee bestätigen offiziell, dass die vierte Staffel des erfolgreichen Survival-Reality-Formats in Produktion ist. Fans von 7 vs. Wild können sich auf die neuen Episoden ab Herbst 2024 freuen.

Survival-Show als Medienereignis auf YouTube

"7 vs. Wild" ist ein Survival-Reality-Format, das von den deutschen Videoproduzenten Fritz Meinecke, Johannes Hovekamp und Max Kovacs entwickelt wurde. Die ersten beiden Staffeln wurden im November 2021 bzw. 2022 auf YouTube ausgestrahlt und erreichten insgesamt über 200 Millionen Aufrufe auf YouTube, was die Reality-Show zu einem der meistgesehenen Medienereignisse der letzten Jahre in Deutschland machte.

Die dritte Staffel, bei der erstmals Teams in die Wildnis geschickt wurden, startete am 31. Oktober 2023 exklusiv bei Amazon Freevee, die YouTube-Ausstrahlung folgte ab dem 29. November. Die Show war zum Staffelfinale im Januar 2024 die erfolgreichste Serie bei Amazon Freevee in Deutschland und im weltweiten Vergleich unter den Top 5 der Inhalte bei Amazon Freevee.

Details zu Staffel 4 wird der Formatentwickler Fritz Meinecke zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.