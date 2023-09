Andreas Kieling: "7 vs. Wild" erhebt Vorwürfe gegen Tierfilmer

Anwalt weist die Vorwürfe gegen Kieling zurück

"Wir weisen die ebenso haltlosen als auch unbestimmten Vorwürfe gegen meinen Mandanten zurück", erklärt Kielings Anwalt Dirk Giesen der "Bild"-Zeitung. "Es hat zu keinem Zeitpunkt Grenzüberschreitungen oder Übergriffigkeiten meines Mandanten gegeben. Die vagen Vorwürfe und Andeutungen, die Anlass zu vielfältigen Spekulationen geben, sind unzutreffend."

In einer Story auf dem Instagram-Account der Show wurde zuvor mitgeteilt: "Aufgrund eines Vorfalls zwischen Ann-Kathrin Bendixen (Affe auf Bike) und Andreas Kieling während der Vorbereitungsphase in Kanada, haben wir uns noch vor der Aussetzung der Teilnehmer dafür entschieden, Andreas Kieling nicht an der dritten Staffel von '7 vs Wild' teilnehmen zu lassen." Die Rede war dort auch von einer "Grenzüberschreitung, die wir nicht tolerieren wollten und konnten".