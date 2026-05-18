Poster an der Zimmerwand, heimliche Blicke in die Dr.-Sommer-Seiten, der Starschnitt, der irgendwann quer durchs Jugendzimmer reichte: Für viele Deutsche ist die "Bravo" weit mehr als nur eine Zeitschrift - sie ist ein Stück eigene Biografie. Zum 70. Geburtstag des Kultheftes zeigte RTL am Sonntag, 17. Mai, um 20:15 Uhr die offizielle Jubiläumsdokumentation "70 Jahre BRAVO - Das große Jubiläum" (sowie anschließend auf RTL+ ). 150 Minuten lang geht es zurück in eine Zeit, in der die neue Ausgabe am Kiosk ein kleines Ereignis war. Auch zahlreiche Stars aus verschiedenen Jahrzehnten kamen zu Wort.

Uschi Glas mit beachtlicher "Otto"-Bilanz

Wenn an deutschen Jugendzimmerwänden in den späten 1960er- und 1970er-Jahren ein Gesicht besonders oft hing, dann gehörte es ziemlich sicher ihr: Uschi Glas (82). Die Schauspielerin war lange der unangefochtene Liebling der "Bravo"-Leserschaft - und sammelte über ein Jahrzehnt hinweg Auszeichnungen der Kultzeitschrift. Seit 1957 wird der "Bravo-Otto" vergeben, worüber die Leser abstimmen.

Ein Blick auf Glas' "Bravo-Otto"-Bilanz zeigt, wie beliebt die Schauspielerin in jenen Jahren war. Los ging es 1967 mit Bronze. Dann folgte eine Serie, wie sie nur wenige Stars vorweisen können: Von 1969 bis 1973 holte sie jedes Jahr den Goldenen Otto, 1972 sogar in zwei Kategorien. 1974 folgten dann noch Silber, 1976 Bronze und 1977 erneut Silber. Oft an ihrer Seite stand dabei Schlagerstar Roy Black (1943-1991), mit dem sie dank Auftritten in Streifen wie "Immer Ärger mit den Paukern" (1968), "Hilfe, ich liebe Zwillinge!" (1969) und "Wer zuletzt lacht, lacht am besten" (1971) das deutsche Film-Traumpaar schlechthin bildete.

Zu ihren Auszeichnungen mit der Trophäe kamen Poster und Starschnitte - jene mehrteiligen Lebensgroß-Poster, die die Leserinnen und Leser Woche für Woche zusammenpuzzelten, bis ihr Idol in voller Größe an der Wand stand. Für eine ganze Generation wurde Uschi Glas damit zum Inbegriff des deutschen Filmstars.