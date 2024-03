Von der "Widerspenstigen" aus Landau zum Münchner Filmstar

Uschi Glas wurde als jüngstes von vier Geschwistern am 2. März 1944 in Landau an der Isar im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau geboren. Doch dort hielt es sie nicht allzu lange. "Ich war die Widerspenstige, die nicht einfach so hinnehmen wollte, was andere von ihr verlangten. Wenn mein Vater auf den Tisch haute und sagte 'Schluss jetzt, du akzeptierst das, was ich sage', wollte ich das nicht einsehen [...] Wegen meines Widerspruchs musste ich beim Essen öfter am Katzentisch sitzen", erinnert sie sich im Interview mit der "Bild am Sonntag" an die kleine Uschi. Auch in der Schule habe sie die Lehrer mit ihrer Diskussionsfreudigkeit zur Weißglut gebracht.

Die Schule schloss sie mit der Mittleren Reife ab. Danach arbeitete sie erst als Buchhalterin in Dingolfing und ab 1964 in München als Sekretärin in verschiedenen Unternehmen. Parallel dazu begeisterte sie sich immer mehr für die Schauspielerei. Damals noch als Ursula Glas bekam sie ihre erste kleine Rolle im "Edgar Wallace"-Film "Der unheimliche Mönch" (1965). Später war sie mit größeren Rollen in weiteren dieser Kriminalfilme zu sehen.