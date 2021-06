74. Filmfestspiele Cannes mit Wes Anderson, Gaspar Noé und Murray

Gaspar Noés Arbeit mit Dario Argento

Noch in letzter Minute hinzugekommen ist ein neues Werk des französischen Regie-Berserkers Gaspar Noé, das nach einer Alternativ-Version von Hanekes "Liebe" klingt. In "Vortex" steht nämlich ein altes Paar, das langsam in Demenz versinkt, im Mittelpunkt. Besonders überraschend erscheint die Wahl des Hauptdarstellers: Dario Argento ist zwar Italiens berühmtester Horror-Regisseur, doch vor der Kamera bisher noch kaum in Erscheinung getreten – das hat der 1940 Geborene eher seiner Tochter Asia überlassen.

Nach dem Ausfall des Festivals im Vorjahr freut man sich in Cannes sehr darauf, wieder internationale Gäste aus der Filmwelt begrüßen zu können. Die Anti-Corona-Maßnahmen werden freilich weiter strikt bleiben – und auch innige Umarmungen und Küsse auf dem Roten Teppich würden heuer wohl unterbleiben müssen, warnte der Festivaldirektor.