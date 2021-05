"Benedetta"-Trailer: Verhoevens lesbisches Nonnen-Drama kommt nach Cannes

Geschichtliche Vorlage

Der erotische Historien-Film basiert auf dem Geschichts-Werk "Immodest Acts: The Life Of A Lesbian Nun In Renaissance Italy" der Historikerin Judith C Brown aus dem Jahr 1986. Die perfekte Vorlage für Verhoeven somit, der gerne kontroversielle Themen aufgreift.

In der Hauptrolle erleben wir mit Virginie Efira eine Darstellerin, die auch an Verhoevens bisher letztem Film "Elle" von 2016 mitgewirkt hat. An ihrer Seite sind Charlotte Rampling, Daphné Patakia, Lambert Wilson und Olivier Rabourdin zu sehen.

Filmplakate gibt es bisher zwei, von denen das erste recht züchtig daherkommt …