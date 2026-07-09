Die Bekanntgabe der Nominierungen für die 78. Primetime Emmy Awards 2026 fanden heute am 8. Juli im Wolf Theater im Saban Media Center in Los Angeles statt. Vor Ort verkündeten die beiden Emmy-Preisträger Liza Colón-Zayas (The Bear) und Jeff Hiller (Somebody Somewhere) die Nominierten in den wichtigsten Kategorien – von Drama- und Comedyserien bis hin zu Schauspiel- und Regiepreisen. Hier folgt ein kurzer Einblick und eine erste Einordnung der Produktionen und Schauspielenden aus den Hauptkategorien.

Die wichtigsten Nominierungen für die 78. Primetime Emmy Awards

Meistnominierte Serien:

„The Pitt“ (HBO Max) führt mit 25 Nominierungen, darunter Noah Wyle als Hauptdarsteller und als Regisseur der Episode „12:00 P.M.“, sowie Nebenrollen-Nominierungen für Patrick Ball, Shawn Hatosy, Gerran Howell, Taylor Dearden, Fiona Dourif, Katherine LaNasa und Sepideh Moafi.

Die fünfte und letzte Staffel von „Hacks“ stellte mit 24 Nominierungen einen Rekord auf – die meisten, die eine Comedy-Serie je in einem Jahr erhalten hat. In Deutschland ist „Hacks“ auf RTL+ zu sehen.

Apples „Widow's Bay“ liegt mit 19 Nominierungen auf Platz drei, gefolgt von „Pluribus“ (ebenfalls Apple) mit 18 und Netflix' „Beef“ mit 16.

Drama-Serien:

„The Diplomat“, „The Gilded Age“, „A Knight of the Seven Kingdoms“, „Paradise“, „The Pitt“, „Pluribus“, „Slow Horses“, „Your Friends and Neighbors“

Hauptdarsteller Drama: Sterling K. Brown („Paradise“), Gary Oldman („Slow Horses“), Mark Ruffalo („Task“), Rufus Sewell („The Diplomat“), Noah Wyle („The Pitt“)

Hauptdarstellerinnen Drama: Carrie Coon („The Gilded Age“), Chase Infiniti („The Testaments“), Keri Russell („The Diplomat“), Rhea Seehorn („Pluribus“), Zendaya („Euphoria“). Zendaya könnte Emmy-Geschichte schreiben, wenn sie für die Rolle der Rue in „Euphoria“ zum dritten Mal den Emmy in der Kategorie der besten Drama-Hauptdarstellerin mit nach Hause nimmt.

Comedy-Serien: „Abbott Elementary“, „The Bear“, „Hacks“, „Margo's Got Money Troubles“, „Nobody Wants This“, „Only Murders in the Building“, „Shrinking“, „Widow's Bay“

Hauptdarsteller Comedy: Yahya Abdul-Mateen II („Wonder Man“), Matthew Rhys („Widow's Bay“), Steve Carell („Rooster“), Jason Segel („Shrinking“), Martin Short („Only Murders in the Building“)

Hauptdarstellerinnen Comedy: Quinta Brunson („Abbott Elementary“), Ayo Edebiri („The Bear“), Elle Fanning („Margo's Got Money Troubles“), Lisa Kudrow („The Comeback“), Jean Smart („Hacks“). Jean Smart könnte fünfmal in Folge im Comedysegment für „Hacks“ den Preis gewinnen.

Die Emmy-Verleihung findet am 14. September 2026 im Peacock Theater in Los Angeles statt, live auf NBC/Peacock, moderiert von Mariska Hargitay – die damit als erste Frau seit 15 Jahren die Emmys moderiert. Im Deutschland gibt es in der Nacht vom 14. auf den 15. September eine Live-Übertragung bei MagentaTV.