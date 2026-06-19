Die Verleihung fand unter dem Motto „Eine Bühne für den Film“ vor über 1.000 Gästen in den hq7 studios statt.

Die Preisträgerinnen und Preisträger des 16. Österreichischen Filmpreises stehen fest. Vergeben wurden die Preise im Rahmen einer Gala in den Simmeringer hq7 studios. Gestaltet wurde die Veranstaltung von Julia Edtmeier und Alexander Pschill. Sie inszenierten den Abend als liebevolle Hommage an die Stummfilmzeit im Tramp-Stil, unterstützt durch Livemusik, Kurzfilme und eine große LED-Wand.

Politische Botschaften der Präsidentschaft Die Branchen-Präsidenten Verena Altenberger und Arash T. Riahi hoben einerseits einen Einreichrekord und die Wirtschaftskraft des österreichischen Films hervor. Andererseits machten sie auf die harten finanziellen Zeiten aufmerksam und forderten eine Streamingabgabe sowie Investitionsverpflichtungen für internationale Konzerne.

Gedenken und Umbenennung des Preises In einer Schweigeminute wurde den verstorbenen Mitgliedern gedacht: Peter Meiselmann, Jeanette Voltmann-Pochlatko-Rosenmaier, Luna Jordan und VALIE EXPORT. Zu Ehren der verstorbenen Multimedia-Künstlerin und Schöpferin der Preisskulptur wurde verkündet, dass die Trophäe ab sofort offiziell den Namen „VALIE“ trägt.

Österreichischer Filmpreis im TV und zum Streamen Die Verleihung ist auf ORF ON und Joyn zum Nachsehen verfügbar. Ab 23. Juni wird auf JOYN eine 45-minütige Sondersendung zum Österreichischen Filmpreis zu sehen sein. Zudem gibt es begleitend im ORF umfassende Berichterstattung und einen Programmschwerpunkt zum österreichischen Film, u. a. „Kultur Heute Spezial" (19. Juni 2026, 19.40 Uhr, ORF III) mit den Höhepunkten der Preisverleihung.