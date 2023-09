Weitere Preise für Dramen über Geflüchtete

Den silbernen Löwen für die beste Regie erhielt der Italiener Matteo Garrone (54) für "lo capitano" über zwei Geflüchtete aus dem Senegal. Der große Preis der Jury ging an den japanischen Regisseur Ryusuke Hamaguchi (44) für seinen Film "Evil Does Not Exist".

Als beste Schauspielerin wurde die US-Amerikanerin Cailee Spaeny (25) ausgezeichnet, die in Sofia Coppolas (52) "Priscilla" die Ehefrau von Elvis Presley (1935-1977) mimte. Den Spezialpreis der Jury erhielt "Zielona Granica", ein Film der polnischen Regisseurin Agnieszka Holland (74) über Migranten an der polnisch-belarussischen Grenze.