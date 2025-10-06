Für imposante Bilder und Spannung ist wieder gesorgt, wenn Armin Assinger und Barbara Karlich gemeinsam mit den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios, neun Prominenten aus den Bundesländern und dem Publikum zu Hause in "9 Plätze – 9 Schätze" bereits zum zwölften Mal Österreichs schönsten verborgenen Platz küren.

Nach der Vorauswahl für die Show (jedes ORF-Landesstudio stellte dabei wieder je drei "Schätze" zur Auswahl) wurden am 6. Oktober 2025, im Rahmen einer Pressekonferenz die neun Landessieger präsentiert.