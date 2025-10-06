"9 Plätz – 9 Schätze" 2025: Das sind die heurigen Finalisten
Eine von diesen 9 Locations wird bald zum schönsten Ort des Landes gewählt. Welche Plätze sind im Finale?
Für imposante Bilder und Spannung ist wieder gesorgt, wenn Armin Assinger und Barbara Karlich gemeinsam mit den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios, neun Prominenten aus den Bundesländern und dem Publikum zu Hause in "9 Plätze – 9 Schätze" bereits zum zwölften Mal Österreichs schönsten verborgenen Platz küren.
Nach der Vorauswahl für die Show (jedes ORF-Landesstudio stellte dabei wieder je drei "Schätze" zur Auswahl) wurden am 6. Oktober 2025, im Rahmen einer Pressekonferenz die neun Landessieger präsentiert.
Das sind die Finalisten für "9 Plätze - 9 Schätze" 2025
- Burgenland: Jois am Neusiedler See
- Kärnten: Danielsberg
- Niederösterreich: Mariazellerbahn
- Oberösterreich: Silberzeile in Schärding
- Salzburg: Lammerklamm
- Steiermark: Eorykogel
- Tirol: Kellerjochkapelle
- Vorarlberg: Scheidseen
- Wien: Stadtpark
Wann ist das Finale von "9 Plätze – 9 Schätze"
Diese 9 heimischen Schätze sind im Finale, das heuer am Tag vor dem Nationalfeiertag, am Samstag, dem 25. Oktober 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in der gleichnamigen ORF-TV-Show stattfindet.