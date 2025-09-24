"9 Plätze – 9 Schätze" 2025: Diese Plätze gehen ins Rennen
Bereits zum zwölften Mal sucht "9 Plätze – 9 Schätze" den schönsten Ort des Landes. Die insgesamt 27 Auswahlplätze werden vom 24. bis 26. September in "Bundesland heute", in den Regionalradios und auf bundesland.ORF.at vorgestellt. Vom 26. September bis 1. Oktober kann dann telefonisch oder per SMS mitbestimmt werden, mit welchem Platz das jeweilige Bundesland in "9 Plätze – 9 Schätze" vertreten ist. Am 6. Oktober werden die jeweiligen Landessieger multimedial vorgestellt.
Nähere Informationen und die Telefonnummern, unter denen gevotet werden kann, geben eine Übersichtsseite, die Teletextseite 319 (beide ab 24. September) sowie die Oktober-Ausgabe der ORF nachlese.
Diese 27 Locations in den Bundesländern sind die heurigen Anwärter
Die angegebenen Telefonnummern zum Voting sind ab 26. September aktiv.
BURGENLAND
- Skulpturenpark Markt Neuhodis 0 90105 909 01 (0,50€)
- Jois am Neusiedler See 0 90105 909 02 (0,50€)
- Moor in Rohr 0 90105 909 03 (0,50€)
KÄRNTEN
- Zollnersee 0 90105 909 13 (0,50€)
- Danielsberg 0 90105 909 14 (0,50€)
- Dom zu Gurk 0 90105 909 15 (0,50€)
NIEDERÖSTERREICH
- Retzer Windmühle 0 90105 909 19 (0,50€)
- Mariazellerbahn 0 90105 909 20 (0,50€)
- Rosarium Baden 0 90105 909 21 (0,50€)
OBERÖSTERREICH
- Silberzeile in Schärding 0 90105 909 22 (0,50€)
- Schlögener Schlinge 0 90105 909 23 (0,50€)
- Tal der Feitelmacher 0 90105 909 24 (0,50€)
SALZBURG
- Buchbergkirche 0 90105 909 25 (0,50€)
- Lammerklamm 0 90105 909 26 (0,50€)
- Hintersee 0 90105 909 27 (0,50€)
STEIERMARK
- Augstsee 0 90105 909 04 (0,50€)
- Wallfahrtskirche Maria Straßengel 0 90105 909 05 (0,50€)
- Eorykogel 0 90105 909 06 (0,50€)
TIROL
- Verwalltal 0 90105 909 16 (0,50€)
- Kellerjochkapelle 0 90105 909 17 (0,50€)
- Jagdhausalm 0 90105 909 18 (0,50€)
VORARLBERG
- Nostalgiebad „Mili“ 0 90105 909 07 (0,50€)
- Hochplateau Tschengla 0 90105 909 08 (0,50€)
- Scheidseen 0 90105 909 09 (0,50€)
WIEN
- Stadtpark 0 90105 909 10 (0,50€)
- Hermannskogel 0 90105 909 11 (0,50€)
- Augarten 0 90105 909 12 (0,50€)
Sendetermine zu "9 Plätze – 9 Schätze"
Unzählige weitere heimische Schätze warten noch auf ihre Entdeckung, daher werden – heuer am Tag vor dem Nationalfeiertag – am Samstag, dem 25. Oktober 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in der gleichnamigen ORF-TV-Show ein weiteres Mal "9 Plätze – 9 Schätze" präsentiert.
Ein weiterer Abend im Zeichen der ORF-Erfolgsshow steht am Montag, dem 17. November, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON auf dem Programm. In der Sendung "9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich" stellt Armin Assinger alle 27 Orte und Plätze, die die Bundesländer insgesamt ins Rennen geschickt hatten, noch einmal vor – damit ganz Österreich nicht nur die neun Landessieger kennenlernt, sondern alle verborgenen Schätze 2025.