Bereits zum zwölften Mal sucht "9 Plätze – 9 Schätze" den schönsten Ort des Landes. Die insgesamt 27 Auswahlplätze werden vom 24. bis 26. September in "Bundesland heute", in den Regionalradios und auf bundesland.ORF.at vorgestellt. Vom 26. September bis 1. Oktober kann dann telefonisch oder per SMS mitbestimmt werden, mit welchem Platz das jeweilige Bundesland in "9 Plätze – 9 Schätze" vertreten ist. Am 6. Oktober werden die jeweiligen Landessieger multimedial vorgestellt.

Nähere Informationen und die Telefonnummern, unter denen gevotet werden kann, geben eine Übersichtsseite, die Teletextseite 319 (beide ab 24. September) sowie die Oktober-Ausgabe der ORF nachlese.