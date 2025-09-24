News

"9 Plätze – 9 Schätze" 2025: Diese Plätze gehen ins Rennen

Schriftzug der ORF-Sendung 9 Plätze – 9 Schätze
Franco Schedl
24.09.25, 15:46
Die Landesstudio-Votings stehen bevor. Eine große ORF-Live-Show folgt im Oktober.

Bereits zum zwölften Mal sucht "9 Plätze – 9 Schätze" den schönsten Ort des Landes. Die insgesamt 27 Auswahlplätze werden vom 24. bis 26. September in "Bundesland heute", in den Regionalradios und auf bundesland.ORF.at vorgestellt. Vom 26. September bis 1. Oktober kann dann telefonisch oder per SMS mitbestimmt werden, mit welchem Platz das jeweilige Bundesland in "9 Plätze – 9 Schätze" vertreten ist. Am 6. Oktober werden die jeweiligen Landessieger multimedial vorgestellt. 

Nähere Informationen und die Telefonnummern, unter denen gevotet werden kann, geben eine Übersichtsseite, die Teletextseite 319 (beide ab 24. September) sowie die Oktober-Ausgabe der ORF nachlese.

Diese 27 Locations in den Bundesländern sind die heurigen Anwärter 

Die angegebenen Telefonnummern zum Voting sind ab 26. September aktiv.

BURGENLAND

KÄRNTEN

NIEDERÖSTERREICH

OBERÖSTERREICH

SALZBURG

STEIERMARK

TIROL

VORARLBERG

WIEN

Sendetermine zu "9 Plätze – 9 Schätze"

Unzählige weitere heimische Schätze warten noch auf ihre Entdeckung, daher werden – heuer am Tag vor dem Nationalfeiertag – am Samstag, dem 25. Oktober 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in der gleichnamigen ORF-TV-Show ein weiteres Mal "9 Plätze – 9 Schätze" präsentiert.

Ein weiterer Abend im Zeichen der ORF-Erfolgsshow steht am Montag, dem 17. November, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON auf dem Programm. In der Sendung "9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich" stellt Armin Assinger alle 27 Orte und Plätze, die die Bundesländer insgesamt ins Rennen geschickt hatten, noch einmal vor – damit ganz Österreich nicht nur die neun Landessieger kennenlernt, sondern alle verborgenen Schätze 2025.

Franco Schedl