"So schön ist Österreich" heißt es auch im heurigen Sommer auf ORF, wenn im Rahmen von "9 Plätze - 9 Schätze" bei einer sommerlichen Tour durch alle Bundesländer der schönste Platz unseres Landes ermittelt werden soll. In insgesamt neun Ausgaben zeigt jedes Bundesland, jeweils samstags um 18.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON, seine "9 Plätze – 9 Schätze"-Favoriten. Den Beginn macht Vorarlberg am Samstag, dem 12. Juli, Wien schließt am 6. September mit seinen Schätzen die Sendungsreihe ab.