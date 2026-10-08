„9 Plätze – 9 Schätze“ 2026: Das sind die 9 Finalisten

Nach der Vorauswahl für die Show „9 Plätze – 9 Schätze“ (jedes ORF-Landesstudio stellte dabei wieder je drei „Schätze“ zur Auswahl) wurden am 8. Oktober im Rahmen einer Pressekonferenz die neun Landessieger präsentiert, die am Nationalfeiertag für ihr jeweiliges Bundesland an den Start gehen – einmal mehr tatkräftig unterstützt und beworben von Moderatorinnen und Moderatoren der ORF-Landesstudios und Prominenten aus den Bundesländern.

Prominente Länderpatinnen und -paten

Max Stiegl (Burgenland), Jutta Fastian (Kärnten), Gery Seidl (Niederösterreich), Alois Mühlbacher (Oberösterreich), Anna Buchegger (Salzburg), Cornelia Hütter (Steiermark), Benjamin Raich (Tirol), Sabine Haag (Vorarlberg) und Toni Polster (Wien). Josh. sorgt heuer für die musikalische Begleitung des Abends.

2025 schaffte erstmals Niederösterreich mit der Mariazellerbahn den Sieg. Unzählige weitere heimische Schätze warten noch auf ihre Entdeckung, daher werden am Montag, dem 26. Oktober 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in der gleichnamigen ORF-TV-Show ein weiteres Mal „9 Plätze – 9 Schätze“ vorgestellt. Es treten jene neun Plätze an, die in der Ländervorauswahl aus insgesamt 27 Plätzen vom Publikum ins große „9 Plätze – 9 Schätze“-Finale gewählt wurden.

Armin Assinger und Barbara Karlich werden gemeinsam mit den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios, neun Prominenten aus den Bundesländern und dem Publikum zu Hause Österreichs schönsten verborgenen Platz küren.