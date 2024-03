Sat.1 sucht 100 neue Kandidat:innen, die aus ihren Reihen den Gewinner/die Gewinnerin von 99.000 Euro ermitteln. Der Sender hat die Bewerbungsphase für die fünfte Staffel seiner Spielshow "99 - Wer schlägt sie alle?" gestartet. Aufmerksamen TV-Zuschauer:innen dürfte da gleich etwas auffallen sein. Das Format hat einen neuen Namen. In den letzten vier Runden lief die Sendung noch unter dem Titel "99 - Eine:r schlägt sie alle!". Der Gender-Doppelpunkt ist also Geschichte.

Beim Modus scheint sich nichts geändert zu haben. 100 Kandidat:innen treten in harmlosen bis kniffligen Geschicklichkeitsspielen gegeneinander an. Wer die Aufgabe bewältigt, ist weiter. Der Letzte/die Letzte, der/die übrig bleibt, muss gehen. So geht es weiter, 99 Spiele lang. Wer alle 99 Konkurrent:innen besiegt und übrig bleibt, gewinnt 99.000 Euro.