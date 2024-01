Wir wissen: Reality-Sendungen polarisieren wir keine anderen TV-Formate, nicht umsonst spricht man hier auch gerne von "Trash"-Shows. Dass hier zwar Reality drauf steht, aber sehr wenig Realität drin ist, dürfte wohl nicht nur Ozzy Osbourne klar sein.

Und dennoch: Auch Reality-Formate haben ihre Daseinsberechtigung: Sie bieten sanfte Berieselung nach einem stressigen Arbeitstag und stillen unsere Sehnsucht nach (fremden!) zwischenmenschlichem Drama und Fremdscham. Schauen wir Reality-Sendungen, macht sich in uns ein Gefühl der Erhabenheit breit: Nein, so peinlich würde ICH nie agieren! Dass die meisten Kandidat:innen sexy sind und mit nackten Tatsachen oftmals nicht geizen, tut natürlich sein Übriges. Und irgendwie, zwischen all den Ekelprüfungen, Gezicke und Liebesskandalen erkennt man sogar so etwas wie eine Sozialstudie über Menschen in Ausnahmesituationen. Wenn man möchte.

Auch 2024 bietet jede Menge Trashfaktor, zumindest im TV und auf den Streamingportalen. Hier ein Überblick (der natürlich regelmäßig aktualisiert wird):