Am 21. Mai hat Netflix den ersten Teaser zu "A Classic Horror Story" veröffentlicht. Die italienische Produktion erzählt die Geschichte von fünf Fremden, die eine Fahrgemeinschaft gebildet haben und nach einem Unfall in einem dunklen Wald herumirren. Der eigentliche Horror beginnt jedoch erst, als sie eine Holzhütte entdecken und glauben, in Sicherheit zu sein.

Der neue Netflix-Horrorfilm gibt dem Publikum das, was der Titel verspricht: eine klassische Horrorgeschichte. Regisseur Roberto De Feo greift auf klassische Genreelemente wie mysteriöse Holzhütten, einen unheimlichen Wald und einen skurrilen Kult zurück.