Darum geht es in "A Complete Unknown"

Das Biopic "A Complete Unknown" basiert auf Elijah Walds Buch "Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties" aus dem Jahr 2015. Die Story dreht sich um einen jungen Bob Dylan, der im New York der 1960er Jahre seine Musikkarriere startet und zur kulturellen Sensation aufsteigt. Das Drehbuch stammt von Jay Cocks, James Mangold führt Regie. Erste Einblicke hatten bereits zahlreiche Fotos der Dreharbeiten in New York City gegeben, auf denen Timothée Chalamet Bob Dylan zum Verwechseln ähnlich sieht.