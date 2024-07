Timothée Chalamet wird nach Bob Dylan ein weiteres Biopic drehen

Timothée Chalamet (28) hat gerade den Film "A Complete Unknown" abgedreht, in dem er den jungen Bob Dylan (83) verkörpert. Danach steht für den "Dune"-Star wieder ein Biopic an. Die Produktionsfirma A24 hat auf X ein Projekt namens "Marty Supreme" angekündigt. Laut "Variety" soll es darin um den Tischtennisspieler Marty Reisman (1930-2012) gehen. Dies deutet auch der Post von A24 an. Auf dem Bild ist ein Tischtennisball zu sehen, auf dem "Marty Supreme. Made in America" steht.