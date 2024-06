In der neuen Netflix-RomCom "A Family Affair" ist es zwischen der Autorin Brooke (Nicole Kidman) und dem Hollywoodstar Chris Cole (Zac Efron) Liebe auf den ersten Blick – dabei zählt ein Altersunterschied von 16 Jahren überhaupt nicht. Was allerdings zählt, ist der Schock von Brookes Tochter Zara (Joey King), als sie ihre Mutter mit ihrem egozentrischen Arbeitgeber im Bett erwischt. Was sich daraus ergibt, ist eine generationsübergreifende romantische Coming-of-Age-Komödie, in der die Irrungen und Wirrungen in Sachen Liebe, Sex und Identität jeweils aus dem Blickwinkel der unterschiedlichen Hauptfiguren betrachtet werden. Wir wollen für euch nun noch einmal die Entwicklungen in der Story zusammenfassen und das Ende erklären.

Wiedervereint an der Obsttheke Nachdem Brookes resolute Schwiegermutter Leila (Kathy Bates) das neue Liebespaar gemeinsam mit Zara über die Weihnachtsfeiertage in ihr Haus eingeladen hat, scheint sich alles zum Guten zu wenden, doch bei der Abreise entdeckt die junge Frau in Chris' Reisetasche eine Schachtel mit Diamant-Ohrringen und sofort schrillen die Alarmglocken bei ihr los, denn diese Schmuckstücke überreicht Chris regelmäßig jenen Frauen, mit denen er Schluss machen möchte. Also konfrontiert Zara ihre Mutter und Chris mit ihrer Entdeckung und versucht, den exzentrischen Star in möglichst schlechtem Licht erscheinen zu lassen, was zur Folge hat, dass Brooke die Beziehung beendet. Aber auch zwischen Mutter und Tochter kommt es zu einer Entfremdung und Zara sucht bei ihrer besten Freundin Genie (Liza Koshy) Trost, wo sie ebenfalls kein Glück hat, denn Genie öffnet ihr die Augen über sich selbst und beweist ihr, wie egoistisch und Selbstbezogen sie bisher gehandelt hat. Daraufhin überdenkt die junge Frau noch einmal alles, lässt sich von Chris dessen Beweggründe erklären und kommt zum Ergebnis, dass Chris eine zweite Chance verdient. Gemeinsam mit ihrer Oma heckt sie einen Plan aus, um das Paar wieder zusammenzuführen: sie fährt mit Chris in jenen Supermarkt, den er wegen seiner Berühmtheit nie selber aufsuchen wollte, während Leila ihre Schwiegertochter unter einem Vorwand ebenfalls dorthin zum Einkaufen schickt und in der Obstabteilung kommt es zur großen Versöhnung.

Schicksale der drei Hauptfiguren Doch wir erfahren auch noch, wie es mit den Figuren weitergeht, denn nach einem Zeitsprung von einem Jahr hat sich für jeden der Drei einiges getan. Brooke ist noch immer mit Chris zusammen und hat ein neues Buch mit dem Titel "Second Time Around" veröffentlicht. Zara hat ihren Wunschtraum erfüllt und ist eine Produzentin mit eigenem Büro geworden, die sich um den neuen Film von Chris kümmert. Sie hat nun selber eine Assistentin, mit der sie aber so umgeht, dass sich die Angestellte auch wirklich wohl fühlen kann. Chris hat endlich das Image des Actionstars, der immer dieselbe Rolle spielt, hinter sich gelassen und kann mit Zara locker scherzen, indem er einen "Mutter-Witz" anbringt. Alle Drei haben sich also in ihrem neuen Leben zurechtgefunden, unterstützen einander gegenseitig und bilden eine geradezu perfekte Familie.

Wo ist "A Family Affair" zu sehen? "A Family Affair" kann auf Netflix gestreamt werden.