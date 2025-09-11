Als eine einzelne, nicht zuordenbare Rakete auf die Vereinigten Staaten zusteuert, beginnt ein brisanter Wettlauf um die Verantwortlichkeit und angemessene Reaktion. In der Netflix-Produktion "A House of Dynamite" hinterfragt die renommierte Regisseurin und Oscar-Preisträgerin Kathryn Bigelow den militärischen Status Quo. Hier ist der Trailer dazu:

Unsere Welt im Schatten der Vernichtung

"Mehrere Nationen verfügen über genügend Atomwaffen, um die Zivilisation innerhalb von Minuten auszulöschen. Und doch herrscht eine Art kollektive Gleichgültigkeit – eine stille Normalisierung des Unvorstellbaren", erklärt Bigelow im Presseheft. "Wie können wir das als ‘Verteidigung’ bezeichnen, wenn das unvermeidliche Ergebnis die totale Zerstörung ist? Ich wollte einen Film machen, der sich mit diesem Paradoxon auseinandersetzt – um den Wahnsinn einer Welt zu erforschen, die unter dem ständigen Schatten der Vernichtung lebt, aber selten darüber spricht."

Die zentralen Rollen spielen Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, und Anthony Ramos.