"A House of Dynamite"-Trailer: Polit-Thriller mit Elba + Ferguson
Als eine einzelne, nicht zuordenbare Rakete auf die Vereinigten Staaten zusteuert, beginnt ein brisanter Wettlauf um die Verantwortlichkeit und angemessene Reaktion. In der Netflix-Produktion "A House of Dynamite" hinterfragt die renommierte Regisseurin und Oscar-Preisträgerin Kathryn Bigelow den militärischen Status Quo. Hier ist der Trailer dazu:
Unsere Welt im Schatten der Vernichtung
"Mehrere Nationen verfügen über genügend Atomwaffen, um die Zivilisation innerhalb von Minuten auszulöschen. Und doch herrscht eine Art kollektive Gleichgültigkeit – eine stille Normalisierung des Unvorstellbaren", erklärt Bigelow im Presseheft. "Wie können wir das als ‘Verteidigung’ bezeichnen, wenn das unvermeidliche Ergebnis die totale Zerstörung ist? Ich wollte einen Film machen, der sich mit diesem Paradoxon auseinandersetzt – um den Wahnsinn einer Welt zu erforschen, die unter dem ständigen Schatten der Vernichtung lebt, aber selten darüber spricht."
Die zentralen Rollen spielen Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, und Anthony Ramos.
Wann ist "A House of Dynamite" zu sehen?
Der Polit-Thriller erlebte am 2. September seine umjubelte Weltpremiere auf den Internationalen Filmfestspielen Venedig. Ab 9. Oktober ist der Film in ausgewählten Kinos in Deutschland und der Schweiz und ab dem 24. Oktober weltweit auf Netflix zu sehen.