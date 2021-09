"A Mouthful of Air": Trailer zum Drama mit Amanda Seyfried

Der Trailer zu "A Mouthful of Air" zeigt Amanda Seyfried als Kinderbuchautorin Julie Davis. Die fürsorgliche Mutter und empathische Ehefrau schreibt in ihren Büchern über die Ängste von Kindern, aber muss sich in ihrem echten Leben ihren eigenen Ängsten stellen. Als sie ihr zweites Kind auf die Welt bringt, wird sie mit Geheimnissen ihrer Vergangenheit konfrontiert.