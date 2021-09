"Dopesick": Trailer zur Pharma-Serie mit Michael Keaton

Michael Keaton als Arzt

Als sich nach kurzer Zeit herausstellt, dass die PatentInnen ein exzessives Suchtverhalten entwickeln, entspinnt sich ein packender Thriller zwischen der Drogenbehörde und dem Pharmaunternehmen. Währenddessen steigt die Rate der Gewaltdelikte in Virgina rasant an und die Gemeinschaft der MinenarbeiterInnen versinkt im Chaos. Was als lokales Problem beginnt, weitet sich schon bald auf das ganze Land aus.

In den Hauptrollen sind Michael Keaton als fürsorglicher Arzt, Peter Sarsgaard als Leiter der Drogenbehörde und Kaitlyn Dever als Minenarbeiterin zu sehen. Produzent der Serie ist Danny Strong, der das Mastermind hinter der Serie "Empire" war und die letzten beiden Teile der "Hunger Games"-Trilogie schrieb.

Alle acht Episoden erscheinen am 13. Oktober auf Hulu. Wann die Serie in Österreich auf Disney+ erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.