Joe Jonas, der sich wie seine beiden Brüder selbst spielt, genießt im Film ein romantisches Date. Später erzählt er seinen Geschwistern begeistert: "Wir haben eine Verbindung." Doch Kevin Jonas (38) stichelt: "Wie viele Verbindungen hattest du diesen Monat schon?" Nick (33) ergänzt trocken: "So weit kann Joe gar nicht zählen."

Joe Jonas (36) flirtet vor der Kamera: Im Weihnachtsfilm der Jonas Brothers gibt es nicht nur einige Katastrophen für die Band, auch die Liebe kommt in "A Very Jonas Christmas Movie" nicht zu kurz. Das zeigt ein Trailer zu dem Film , der ab 14. November auf Disney+ zu sehen ist.

Große Hindernisse auf dem Weg nach New York

Neben Herzklopfen geht es in "A Very Jonas Christmas Movie" auch um eine chaotische Reise voller Humor: Nach einem Auftritt in London wollen die Jonas Brothers pünktlich zu Weihnachten nach New York zurückkehren, um mit ihrer Familie zu feiern. Doch immer neue Hindernisse stellen sich ihnen in den Weg. Der turbulente Trip führt sie an unerwartete Orte und Grenzen - und schließlich wieder näher zueinander.

Zusammen mit den drei Popstars haben in dem Familienfilm prominente Schauspieler weihnachtliche Auftritte: Dabei sind etwa Billie Lourd (33), Laverne Cox (53), KJ Apa (28), Chloe Bennet (33) oder Jesse Tyler Ferguson (50). Fans der Jonas Brothers können sich außerdem auf neue Originalsongs der Band freuen.

Kevin, Joe und Nick Jonas gehören auch zu den Produzenten von "A Very Jonas Christmas Movie", der von Jessica Yu (59) inszeniert wurde. "Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, an diesem Projekt zu arbeiten und zu sehen, wie es zum Leben erwacht", schwärmte Joe Jonas bei der Premiere des Films am Montag in New York. "Es ist so ein Moment, in dem man sich kneifen muss - viele Menschen haben dafür richtig hart gearbeitet."