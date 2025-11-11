Auch 2025 überrascht uns Disney wieder mit einem festlichen Kurzfilm , der von einem namhaften Regisseur inszeniert wurde. Taika Waititi zeigt uns, was passiert, wenn sich der Weihnachtsmann mal mit dem Wunschzettel eines kleinen Mädchens irrt. Hier kommt die Geschichte "Bestes Weihnachten Ever" :

Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein kleines Mädchen und ihre Doodle-Zeichnung, die an Weihnachten zum Leben erwacht, nachdem der Weihnachtsmann die Zeichnung fälschlicherweise für einen Wunschzettel hält. Der Kurzfilm erzählt eine unverwechselbare Disney Geschichte über eine besondere Freundschaft zwischen dem Mädchen und der lebendig gewordenen Fantasie-Figur und endet mit einem Aufruf an das Publikum: „Freude schenken, die bleibt“. In der deutschen Fassung ist übrigens die Stimme des beliebten Moderator Daniel Boschmann als Doodle zu hören.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein kleines Mädchen und ihre Doodle-Zeichnung, die an Weihnachten zum Leben erwacht, nachdem der Weihnachtsmann die Zeichnung fälschlicherweise für einen Wunschzettel hält. Der Kurzfilm erzählt eine unverwechselbare Disney Geschichte über eine besondere Freundschaft zwischen dem Mädchen und der lebendig gewordenen Fantasie-Figur und endet mit einem Aufruf an das Publikum: „Freude schenken, die bleibt“. In der deutschen Fassung ist übrigens die Stimme des beliebten Moderator Daniel Boschmann als Doodle zu hören.

Das sagt Waititi zu seinem neuen Disney-Kurzfilm

Der Kurzfilm folgt auf den Emmy-nominierten Kurzfilm des vergangenen Jahres: "Der Junge und der Oktopus", ebenfalls unter der Regie von Taika Waititi, der bereits zahlreiche Disney Produktionen verantwortete, darunter Marvel Studios’ "Thor: Ragnarok" (2017) und "Thor: Love and Thunder" (2022) sowie Searchlight Pictures’ "Jojo Rabbit" (2019), für den er einen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch gewann.