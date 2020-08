Ab sofort auf Netflix: Siebenfache Noomi Rapace in "What Happened to Monday?"

Der gebürtige Norweger Tommy Wirkola hat uns zunächst in seiner Heimat mit "Dead Snow" einen durchgeknallten Nazi-Zombiefilm (inklusive Fortsetzung) geboten, und dann mit "Hänsel und Gretel: Hexenjäger" seinen ebenso schrägen Enstand in Hollywood gegeben. Sein Film "What Happened to Monday?" aus dem Jahr 2017 hat einen nicht minder bizarren Plot zu bieten und wartet obendrein mit jeder Menge Stars auf. In erster Linie ist das Noomi Rapace, die hier gleich in siebenfacher Ausführung zu sehen ist.