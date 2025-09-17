Mehr Drama, Stress und Krawall: ProSieben bringt ab dem 6. November (20:15 Uhr, auch auf Joyn) zerstrittene Prominente in einer neuen Reality-Show zusammen. In "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" müssen aus Erzrivalen Teamkollegen werden, die gemeinsam Challenges bewältigen.

Wie funktioniert "Die Abrechnung"?

Das Konzept der fünf Folgen ist explosiv: Acht Promi-Duos, die sich nicht ausstehen können, werden in einem abgeschiedenen Haus zusammengesperrt. Der Clou dabei: Die Kandidaten erfahren erst beim Einzug, mit wem sie es zu tun bekommen.

"Bekannte Gesichter, bekannte Geschichten - ungewisser Ausgang", fasst Lizi Sofeso, Unterhaltungschefin für Joyn und ProSieben, das Format in der Pressemitteilung zusammen. Die Promi-Paare stehen vor der Wahl: Entweder sie begraben das Kriegsbeil und arbeiten zusammen oder sie gehen gemeinsam unter. Ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro soll zusätzlich motivieren.