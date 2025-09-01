Gleich 50 Folgen lang wird ein Spiel voller Intrigen entfesselt. Wer macht dabei mit?

Nur wer am skurpellosesten ist, wird hier durchkommen. Täusche, bevor du getäuscht wirst. Hintergehe, bevor du hintergangen wirst. Eliminiere, bevor du eliminiert wirst. Joyn startet ab Montag, 1. September 2025, in 50 Folgen der neuen Strategy-Reality-Show "The Power" ein Spiel voller Intrigen.

Wer spielt bei "The Power" mit? Neben Kader Loth, Dilara Kruse, Matthias Mangiapane und Serkan Yavuz treten auch Cosimo Citiolo, Vanessa Nwattu, Aaron Königs, Lorik Bunjaku, Emma Fernlund und ihre Mutter Julia Bimbaum, Isi Atli, Nadja Großmann, Lucas Schwarze und Leon Machère bei "The Power" zum Machtspiel an. "Ich bin die spitzeste, intriganteste und hinterhältigste Person, die es im deutschen Reality-TV gibt", kündigt Matthias Mangiapane in einer Pressemitteilung an. Dilara Kruse stellt klar: "Ich bin ein netter Mensch, aber hier werde ich zur Ratte!"

Wie funktioniert "The Power"? Jede Woche übernimmt einer der Spieler als Power Player die Macht – er belohnt, er bestraft, er nominiert. Der Clou: Die Mitspielerinnen und Mitspieler wissen nicht, wer Power Player ist. Und der Power Player setzt alles daran, unerkannt zu bleiben. Denn am Ende der Woche nominiert er einen Mitspieler, der die Show verlassen muss. Für den Nominierten gibt es nur eine einzige Chance auf Rettung: Enttarnt er die wahre Identität des Power Players, dreht er den Spieß um – und schickt stattdessen den Power Player nach Hause.

Wann ist "The Power" zu sehen? Joyn zeigt 50 Folgen "The Power" ab Montag, 1. September, fünf Wochen lang immer montags bis freitags in Doppelfolgen. Auf ProSieben können die Zuschauer:innen ab Dienstag, 2. September, im "The Power Highlight Cut" kompakt die stärksten Momente von "The Power" sehen.