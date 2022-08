Abtreibungsverbot lässt Filmschaffende Studio-Ultimatum stellen

411 Kino-, TV- und Streaming-Schaffende haben sich in der vergangenen Woche in einem Brandbrief an die Führungskräfte der großen US-amerikanischen Filmstudios gewandt - zunächst allesamt Frauen. Sie fordern spezielle Sicherheitsprotokolle für schwangere Mitarbeiterinnen bei Dreharbeiten in US-Staaten, in denen Abtreibung illegal ist oder bald illegal sein wird.

Eine Reaktion auf das umstrittene Urteil des Supreme Courts, das die "Roe v Wade"-Entscheidung aufhob. Ab sofort ist das Recht auf eine Abtreibung nicht mehr landesweit garantiert, sondern kann in den einzelnen US-Staaten auf Landesebene komplett verboten werden.