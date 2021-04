Abtreibung mit 18: Sharon Stone spricht über Schwangerschaftsabbruch

In ihrem neuen Buch "The Beauty of Living Twice" spricht Schauspielerin Sharon Stone offen über ein traumatisches Erlebnis aus ihrer Jugend. Mit 18 wurde sie von ihrem ersten Freund ungewollt schwanger und ließ eine Abtreibung vornehmen, die sie vor ihren Eltern verheimlichte.

Sharon Stone, die in einer ländlichen Gegend in Pennsylvania aufwuchs, in der kein Arzt oder Ärztin eine Abtreibung in ihrem Alter durchführen wollte, musste für den Schwangerschaftsabbruch in einen anderen Bundesstaat reisen. Der Vater des Kindes habe sie nach Ohio gefahren, um dort den Eingriff vornehmen zu lassen.