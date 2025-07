Vom Anwalt und Familienvater zum Killer und Mafia-Boss mit Büro-Sitz in einer Kindertagesstätte: Björn Diemel hat sein Werk noch nicht vollendet. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Achtsam Morden" mit Tom Schilling (43) in der Hauptrolle haben laut Netflix-Pressemitteilung und Instagram-Verkündung offiziell begonnen. Gefilmt wird zurzeit in Berlin und im Umland der Hauptstadt.