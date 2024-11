Tom Schilling hat als gestresster Mafia-Anwalt Björn nun einen starken Serien-Einstand auf Netflix hingelegt. In "Achtsam Morden" gerät er praktisch pausenlos von einer Gefahrensituation in die nächste. Kein Wunder, denn immerhin handelt es sich um die Verfilmung des ersten Bandes der gleichnamigen Bestseller-Buchreihe von Karsten Dusse . Doch schafft es Björn, sich zuletzt aller Probleme zu entledigen? Dieser Frage ist unser folgende Artikel gewidmet und wir wollen das Ende von Staffel 1 erklären .

Auf Seiten der Polizei hat sich Björn ebenso Freiraum verschafft. Er ließt den korrupten Ermittler Möller ( Johannes Allmayer ) durch einen inszenierten Autounfall beseitigen und konnte auch die hartnäckige Polizistin Nicole ( Britta Hammelstein ) - zugleich seine ehemalige Studienkollegen - davon überzeugen, dass sie sich mit ihren Mord-Theorien verrannt hatte. Dabei wendet er indirekte Bestechung an, denn er verschaffte ihrem Kind einen Platz in der von ihm übernommenen Kindertagesstätte.

Der hat den Kriminellen auf sehr theatralische Weise exekutiert. Bei dieser Gelegenheit konnte Boris durch Einsatz einer falschen Polizeidrohne davon überzeugt werden, auch unterzutauchen und in Björns Kofferraum zu steigen. Damit scheint er ebenfalls seinem Tod entgegenzufahren. Immerhin hat der Anwalt dann in einer letzten Szene nun auch ein Duplikat von Boris Daumen, mit dessen Abdruck er seine gefälschten Mafia-Botschaften unterzeichnet.

Zuletzt sieht es so aus, als hätte Björn es tatsächlich hinbekommen, alle Gefahren und Probleme zu meistern. Seine Tötung des Mafiabosses Dragan (eigentlich durch unterlassene Hilfeleistung verursacht, da der Geflohene nicht aus dem heißen Kofferraum befreit wurde) und die anschließenden Zerstückelung der Leiche scheinen noch immer nicht aufgeflogen zu sein. Der Verräter aus den Mafi-Reihen hingegen wurde in Gestalt von Toni ( Marc Hosemann ) enttarnt und dem konkurrierenden Mafiaboss Boris ( Luca Maric ) ausgeliefert.

Ein Spielzeugvogel spricht

Doch dann passiert etwas, wodurch die Situation für Björn wieder sehr ernst wird. Nicole löst nämlich versehentlich den Mechanismus eine Spielzeugvogels aus. Dieses Teil gehörte Björns Tochter und wurde von der Polizei sichergestellt, nachdem sein Dienstwagen in die Luft geflogen ist. Dummerweise hatte der Anwalt in einem unbedachten Moment ein als Sprachnachricht ein Mordgeständnis auf diesem Spielzeug hinterlassen. Nun hört die Polizistin zwar nur einen Bruchteil des ursprünglichen "Ich habe meinen Mandaten zerstückelt und ich bin frei", doch das reicht aus, um ihren Verdacht wieder zu wecken.

In einer kommenden zweiten Staffel wird sie also erneut die Ermittlungen gegen Björn auffnehmen. Da die Krimireihe in Buchform mittlerweile bereits fünf Bände umfasst, kommen somit noch jede Menge Schwierigkeiten auf den achtsamen Björn zu.