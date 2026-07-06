Neagley entführt Fans der Reacher-Reihe und von Lee Childs Bestsellern noch tiefer in die Welt, die sie so lieben.

„Ballard“ hat uns bereits vorgeführt, wie man das macht: Als Nebenfigur einer erfolgreichen Krimireihe wie „Bosch“ kann man plötzlich zur Heldin einer eigenen Serie werden. Nun ist auf Prime Video auch die Zeit für „Neagley“ reif: Insgesamt acht Episoden stellen die aus der Erfolgsserie „Reacher“ bekannte und bei Fans beliebte Figur Frances Neagley (Maria Sten) in den Mittelpunkt.

Worum geht es bei „Neagley“? Frances Neagley ist Privatdetektivin in Chicago und ehemalige Vertraute von Jack Reacher (Alan Ritchson) aus der Army-Einheit „110th Special Investigations Unit“. Als sie erfährt, dass ein enger Freund aus ihrer Vergangenheit bei einem mutmaßlichen Unfall ums Leben gekommen ist, setzt sie alles daran, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Mit allem, was sie von Jack Reacher und während ihrer Zeit bei den „110 Special Investigators“ gelernt hat, begibt sich Neagley auf einen gefährlichen Weg, um eine bedrohliche Macht aufzudecken.

Die vierte Staffel von „Reacher“ erscheint am 12. August mit drei Episoden. Anschließend erscheint wöchentlich eine neue Folge, bevor die Staffel am 16. September mit dem Start von „Neagley“ ihren Abschluss findet.