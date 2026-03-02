"The Studio" und "The Pitt" räumen ab

Seth Rogen (43), Mitschöpfer von "The Studio", wurde für seine Rolle als Hollywood-Studiochef als bester Schauspieler in einer Comedy-Serie ausgezeichnet. Seine Co-Darstellerin aus "The Studio", Catherine O'Hara (1954-2026), die im Januar im Alter von 71 Jahren verstorben war, wurde posthum als beste Schauspielerin geehrt.

"The Studio" gewann auch den Preis als das beste Ensemble in einer Comedy-Serie. "The Pitt" sicherte sich die Auszeichnung als das beste Ensemble in einer Drama-Serie, Hauptdarsteller Noah Wyle (54) wurde in der Schauspieler-Kategorie geehrt. Keri Russell (49) gewann für "The Diplomat". Im Bereich der Miniserien sicherten sich Michelle Williams (45, "Dying for Sex") und Owen Cooper (16, "Adolescence") die Preise. Harrison Ford (83) wurde für seine Karriere mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet.

Auf Netflix ist die Gala in voller Länge zu sehen.