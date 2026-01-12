Golden Globes 2026: Wer hat heuer gewonnen?
Seit 1944 organisiert die Hollywood Foreign Press Association, eine Gruppe von rund 100 internationalen Journalisten in Hollywood, die Vergabe der Golden Globes. In der Nacht von Sonntag auf Montag (11./12. Jänner 2026) wurden im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles wieder die Besten aus Film und Fernsehen gefeiert. Bereits zum 83. Mal wurden 2026 die Golden Globe Awards überreicht. Dieses Mal gibt es eine neue Kategorie.
Premiere für den besten Podcast
Zu den nominierten Künstlern gehören Leonardo DiCaprio, Jessie Buckley, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Jeremy Allen White, Oscar Isaac, Chase Infiniti, Cynthia Erivo, Britt Lower, Rhea Seehorn, Seth Rogen und Noah Wyle.
Brandneu ist die Kategorie "Bester Podcast". Damit können sich Podcast-Moderatoren wie Alex Cooper und Mel Robbins mit Größen aus Film und Fernsehen messen. Eine weitere Premiere für die Golden Globes: In diesem Jahr wurde die erste "Golden Eve"-Sondersendung am Donnerstag, den 8. Januar, auf CBS und Paramount+ ausgestrahlt. Sie war Teil der neuen "Golden Week"-Veranstaltung des Senders, die der Hauptzeremonie vorausging.
Matthew Broderick überreichte während der allerersten Primetime-Sondersendung seiner Frau Sarah Jessica Parker den diesjährigen Carol Burnett Award, während Harrison Ford Helen Mirren den diesjährigen Cecil B. DeMille Award überreichte.
Das sind die Preisträger in allen Kategorien
Best Motion Picture - Drama: Hamnet
Best Motion Picture - Musical or Comedy: One Battle After Another
Best Motion Picture - Animated: KPop Demon Hunters
Best Motion Picture – Non-English Language: The Secret Agent
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture – Drama: Jessie Buckley (Hamnet)
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture – Drama: Wagner Moura (The Secret Agent)
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture – Musical or Comedy: Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture – Musical or Comedy: Timothée Chalamet (Marty Supreme)
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in any Motion Picture: Teyana Taylor (One Battle After Another)
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in any Motion Picture: Stellan Skarsgård (Setimental Value)
Best Director - Motion Picture: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
Best Screenplay - Motion Picture: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
Best Original Score - Motion Picture: Ludwig Göransson (Sinners)
Best Original Song - Motion Picture: Golden (KPop Demon Hunters)
Best Television Series - Drama: The Pitt
Best Television Series - Musical or Comedy: The Studio
Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television: Adolescence
Best Performance by a Female Actor in a Television Series – Drama: Rhea Seehorn (Pluribus)
Best Performance by a Male Actor in a Television Series – Drama: Noah Wyle (The Pitt)
Best Performance by a Female Actor in a Television Series – Musical or Comedy: Jean Smart (Hacks)
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series, or a Motion Picture Made for Television: Michelle Williams (Dying For Sex)
Best Performance by a Male Actor in a Television Series – Musical or Comedy: Seth Rogen (The Studio)
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television: Erin Doherty (Adolescence)
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series, or a Motion Picture Made for Television: Stephen Graham (Adolescence)
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television: Owen Cooper (Adolescence)
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television: Ricky Gervais (Mortality)
Best Podcast: Good Hang with Amy Poehler
Viele Stars übergaben die Preise
Komikerin Nikki Glaser moderierte auch 2026 wieder die Golden Globes , nachdem sie im vergangenen Jahr als erste Frau die Preisverleihung allein präsentiert hatte. Die Preise wurden von einer ganzen Reihe illustrer Hollywoodstars übergeben, darunter Julia Roberts, George Clooney, Jennifer Garner, Kevin Bacon, Mila Kunis, Macaulay Culkin und Pamela Anderson.