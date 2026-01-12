Seit 1944 organisiert die Hollywood Foreign Press Association, eine Gruppe von rund 100 internationalen Journalisten in Hollywood, die Vergabe der Golden Globes. In der Nacht von Sonntag auf Montag (11./12. Jänner 2026) wurden im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles wieder die Besten aus Film und Fernsehen gefeiert. Bereits zum 83. Mal wurden 2026 die Golden Globe Awards überreicht. Dieses Mal gibt es eine neue Kategorie.

Premiere für den besten Podcast

Zu den nominierten Künstlern gehören Leonardo DiCaprio, Jessie Buckley, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Jeremy Allen White, Oscar Isaac, Chase Infiniti, Cynthia Erivo, Britt Lower, Rhea Seehorn, Seth Rogen und Noah Wyle.

Brandneu ist die Kategorie "Bester Podcast". Damit können sich Podcast-Moderatoren wie Alex Cooper und Mel Robbins mit Größen aus Film und Fernsehen messen. Eine weitere Premiere für die Golden Globes: In diesem Jahr wurde die erste "Golden Eve"-Sondersendung am Donnerstag, den 8. Januar, auf CBS und Paramount+ ausgestrahlt. Sie war Teil der neuen "Golden Week"-Veranstaltung des Senders, die der Hauptzeremonie vorausging.

Matthew Broderick überreichte während der allerersten Primetime-Sondersendung seiner Frau Sarah Jessica Parker den diesjährigen Carol Burnett Award, während Harrison Ford Helen Mirren den diesjährigen Cecil B. DeMille Award überreichte.