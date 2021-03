"The Adam Project": Ryan Reynolds tritt für Netflix Zeitreise an

Kein typischer Zeitreise-Film

In einem "Collider"-Interview hat sich Drehbuchautor Jonathan Tropper zur Zeitreise-Thematik geäußert und angedeutet, dass es sich bei "The Adam Project" nicht um einen typischen Zeitreise-Film handeln werde. "Für mich geht es bei der Geschichte in erster Linie um diesen Jungen, der seinen Vater verloren hat und nun als Erwachsener herausfinden will, was eigentlich passiert ist. Die Zeitreise ist da eher sekundär. Ich würde niemals das Skript zu einem Nolan-mäßigen Film über Zeitreisen schreiben. Daran hätte ich nicht das geringste Interesse. Ich möchte eine Geschichte erfinden, die das Kind in uns allen anspricht."

Nachdem Tropper bisher vor allem für TV-Serien wie "Warrior" oder "Vinyl" geschrieben hatte, wagt er nun den Sprung ins Film-Business. Als großer Spielberg-Fan hat er sich seit seiner Jugend zu Geschichten über Menschen in Bedrängnis inspirieren lassen. "Aber es müssen immer reale Menschen sein, keine überlebensgroßen Superhelden."