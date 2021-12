Sandra Bullock spricht über Nackt-Szene mit Ryan Reynolds

Könnt ihr euch noch erinnern? Vor ein paar Jahren ließen Sandra Bullock und Ryan Reynolds vor der Kamera die Hüllen fallen, um für Lacher zu sorgen.

2009 spielte Bullock nämlich in "Selbst ist die Braut" aka. "The Proposal" eine sehr kratzbürstige Verlagslektorin, die ihren Assistenten (Reynolds) durch regelrechte Erpressung dazu brachte, sie zu heiraten. Dahinter steckten ganz profane Absichten, da die kanadische Frau durch eine Eheschließung ihr abgelaufenes US-Visum verlängern wollte.

In einem aktuellen Interview im Rahmen des "About Night"-Podcasts kam Bullock auch auf diesen Film zu sprechen und erinnerte sich vor allem an jene legendäre Szene, bei der sie und Reynolds nackt gegeneinanderprallen und zu Boden gehen. Falls euch dieser denkwürdige Moment nicht präsent ist, frischen wir euer Gedächtnis gerne auf: