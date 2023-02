Wer war Nzinga?

Nzinga Mbande (christlicher Name: Ana de Sousa) war eine südwestafrikanische Herrscherin, die als Königin der Ambundu-Königreiche Ndongo und Matamba im heutigen Nordangola diente.

Sie wurde vor allem dadurch bekannt, dass sie den portugiesischen InvasorInnen über einen längeren Zeitraum im 17. Jahrhundert erfolgreich Widerstand leisten konnte. In den Jahren nach ihrem Tod wurde Nzinga zu einer historischen Figur in Angola und in der weiteren atlantisch-kreolischen Kultur. Man erinnert sich an sie wegen ihrer Intelligenz, ihrer politischen und diplomatischen Vorgehensweise und ihrer militärischen Taktik.