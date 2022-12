Worum geht es in der Doku?

In der Dokumentation der Oscar-nominierten Filmemacherin Rory Kennedy ("Last Days in Vietnam") kommen viele der Überlebenden zu Wort und erzählen uns von den dramatischen Momenten.

In "The Volcano" geht es außerdem um jene Menschen, die Unglaubliches vollbringen, um anderen zu helfen; ebenso um Menschlichkeit in einer Ausnahmesituation, um Widerstandsfähigkeit und die Macht der Natur. Nicht nur ein offizielles Rettungsteam war vor Ort, sondern auch Privatpersonen versuchten die Katastrophenopfer von der Insel zu bergen.

Zu den ProduzentInnen der Netflix-Doku zählt übrigens auch Hollywood-Star Leonardo DiCaprio.

"The Volcano: Rescue From Whakaari" startet am 16. Dezember auf Netflix.