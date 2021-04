"After"-Filmreihe erhält zwei Spin-Offs

Darum geht's in den Spin-Offs

Laut "Teen Vogue" basiert eines der beiden Spin-Offs lose auf Todds Roman "Before", der den Blickwinkel von Hardin und seine dramatische Familiengeschichte erzählt. Da die Vorlage einen jüngeren Hardin darstellt, wird Fiennes-Tiffin wohl nicht in seine Rolle zurückkehren können.

Das zweite Sequel soll die nächste Generation in den Fokus rücken: Tessas und Hardins Kinder, die bereits im vierten Teil "After Ever Happy" erwähnt werden. Tessa und Hardin selbst sollen nur noch eine Nebenrolle spielen. Es bleibt abzuwarten, ob Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin dafür wieder in ihre Rollen schlüpfen werden.