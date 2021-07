"After Love"-Trailer: Tessas und Hardins sexy Liebes-Finale

"After Love" basiert auf dem dritten Buch der Beststeller-Reihe von Erfolgsautorin Anna Todd. Zunächst entwickelte sich die "After"-Reihe auf der Fan Fiction-Seite Wattpad zu einem Liebling der LeserInnen und wurde dann zu einer Verlags-Sensation.

"After Love" startet am 2. September in unseren Kinos.