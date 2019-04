"After Passion": Fifty Shades of Teenage-Love

Zwei spezielle Jugendliche

Das Mädchen Tessa ( Josephine Langford) steht ganz unter dem Einfluss der alleinerziehenden Mutter, die ihre Lebensaufgabe darin sieht, voll Ehrgeiz das künftige Leben der Tochter bis ins kleinste Detail vorzuplanen. Obwohl Tessa einen sehr biederen Jugendfreund hat (in den Augen der Mutter ist das natürlich bereits ihr künftiger Ehemann), lässt sie sich lieber vom problematischen Jungen Hardin ( Hero Fiennes-Tiffin) den Kopf verdrehen. Der sogenannte Bad Boy ist im Grunde aber ein rechter Softie, der aus Großbritannien stammt, klassische Liebesromane von Jane Austen oder Charlotte Bronte verschlingt, unter einem komplizierten Verhältnis zum Vater leidet und seine Unsicherheit im Freundeskreis durch lockere Sprüche zu kaschieren sucht. Er stellt eine Art James-Dean-Charakter dar, hat jedoch nichts mit kriminellen Neigungen oder Gewaltausbrüchen gegen Menschen zu schaffen, sondern zieht sich lieber zu einer ruhigen Badestelle an einem einsamen See zurück, wohin er dann auch Tessa mitnimmt, als es zwischen ihnen zu knistern beginnt. Zunächst kommt es aber in einem Literaturseminar zwischen den beiden kurz nach der ersten Begegnung zu einem Streitgespräch, wobei sie die Handlungsweisen der Figuren aus „Stolz und Vorurteil“ auf witzige Weise mit ihrem eigenen Verhalten gleichsetzen.