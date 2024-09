"Agatha All Along": Wie viele Folgen und wann ist das Finale?

Doch wann wird dieser Weg enden und wie sieht der Episodenfahrplan für "Agatha All Along" aus?

Nachdem ein Teenager sie von einem Zauber befreit, muss Agatha bei null anfangen. Ihre Neugier ist geweckt, als er sie bittet, ihn auf eine legendäre Reihe von Hexenprüfungen mitzunehmen, an deren Ende eine Hexe mit dem belohnt wird, was ihr fehlt. Agatha und der mysteriöse Teenager versammeln einen Zirkel um sich und begeben sich auf den Weg.

Kathryn Hahns Figur Agatha Harkness aus der gefeierten Marvel Studios Serie "WandaVision" begibt sich nun auf Disney+ in der Spin-off-Serie "Agatha All Along" auf ein gefährliches, mysteriöses Abenteuer voller Irrungen und Wirrungen

"Agatha All Along" auf Disney+

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Doch wann können wir die Serie überhaupt sehen? "Agatha All Along" startet bei uns am 19. September 2024 exklusiv bei Disney+ gleich mit zwei Folgen. (In den USA geht es bereits am 18. September los.) Danach erscheinen im Wochentakt weitere Folgen. Dadurch ergibt sich folgender Serien-Fahrplan:

19. September: Episode 1 +2

25. September: Episode 3

2. Oktober: Episode 4

9. Oktober: Episode 5

16. Oktober: Episode 6

23. Oktober: Episode 7

30. Oktober: Episode 8

6. November: Episode 9 (Finale)

Wir müssen uns also noch bis 6. November gedulden, bevor wir das Finale sehen können.