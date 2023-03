Elvis trifft Nixon

Die Idee der skurrilen Serie geht auf einen ebenso skurrilen Brief zurück, den Elvis Presley an US-Präsident Richard Nixon schrieb. Darin biedert sich der Rockstar, der damals bereits den Zenit seiner Karriere überschritten hatte, als Drogen-Sheriff im Dienste des Landes an. Dabei war Elvis zum damaligen Zeitpunkt selbst von Drogen und Medikamenten abhängig. Tatsächlich kam es am 21. September 1970 zu einem Treffen mit Nixon, das bereits zur Inspiration für die Komödie "Elvis & Nixon" (2016) wurde.

Die erste Staffel von "Agent Elvis" ist ab 17. März 2023 auf Netflix verfügbar.