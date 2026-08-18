Als ehemalige Jedi-Ritterin Ahsoka Tano hat Rosario Dawson längst Kultstatus erreicht. Nun ist „Ahsoka“-Staffel 2 in Sicht. Die neue Staffel setzt an die Zeit nach dem Untergang des Imperiums und dem Aufstieg der Neuen Republik an. Dabei muss sich Ahsoka mit der Frage auseinandersetzen, was es bedeutet, ein Jedi zu sein, während die Galaxis mit Großadmiral Thrawn einen gewaltigen Gegner zu bewältigen hat. Zur Einstimmung gleich der erste Teaser-Trailer: