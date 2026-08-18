Ahsoka: Trailer und Starttermin für Staffel 2
Als ehemalige Jedi-Ritterin Ahsoka Tano hat Rosario Dawson längst Kultstatus erreicht. Nun ist „Ahsoka“-Staffel 2 in Sicht. Die neue Staffel setzt an die Zeit nach dem Untergang des Imperiums und dem Aufstieg der Neuen Republik an. Dabei muss sich Ahsoka mit der Frage auseinandersetzen, was es bedeutet, ein Jedi zu sein, während die Galaxis mit Großadmiral Thrawn einen gewaltigen Gegner zu bewältigen hat. Zur Einstimmung gleich der erste Teaser-Trailer:
Worum geht es in „Ahsoka“-Staffel 2
In der zweiten Staffel wird die Geschichte von Ahsoka Tano und ihrer außergewöhnlichen Reise jenseits der bekannten Galaxis fortgesetzt. Während Ahsoka und ihre Jedi Schülerin Sabine Wren eine geheimnisvolle und gefährliche Welt durchqueren, um den Weg nach Hause zu finden, müssen sich ihre Freunde Hera, Ezra, Zeb und Chopper dem mächtigen Großadmiral Thrawn und seinen finsteren Verbündeten stellen, die die Neue Republik in einen Krieg stürzen wollen.
Wann ist „Ahsoka“-Staffel 2 zu sehen?
Die nächste Staffel der preisgekrönten Serie feiert am 20. Jänner 2027 exklusiv Premiere auf Disney+.