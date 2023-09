Wie sieht die Timeline von "Ahsoka" aus?

Bei solch einem rasant expandierenden Universum wie "Star Wars" ist es oftmals schwer, den Überblick zu behalten – besonders, was die Timeline von neuen Serien (oder manchmal auch Filmen) betrifft. Falls ihr auch nach bereits einigen Folgen von "Ahsoka" immer noch nicht so recht wisst, wo sich die Serie zeitlich in der "Star Wars"-Welt ansiedelt, haben wir für euch die Antwort.

"Ahsoka" spielt zur selben Zeit wie die dritte Staffel von "The Mandalorian", die jeweiligen Abenteuer finden also parallel statt und es gibt somit auch einige Verbindungen zwischen den Serien. Anders ausgedrückt: "Ahsoka" ist zeitlich in 11 NSY angesiedelt, also 11 Jahre "nach der Schlacht von Yavin" (in "Star Wars Episode 4 –Eine neue Hoffnung").