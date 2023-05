Nach dem Ende der "Rust"-Dreharbeiten hat Alec Baldwin (65) bereits das nächste Filmprojekt im Visier. Laut "The Hollywood Reporter" stößt Baldwin zum Ensemble des Dramas "Kent State". In dem geplanten Film über das berüchtigte Kent-State-Massaker wird der Star mit Robert I. White den Präsidenten der Universität spielen, an der im Jahr 1970 vier unbewaffnete Demonstranten von Nationalgardisten erschossen wurden.