Hollywood kommt für Til Schweiger (59) nach Mallorca. Wie unter anderem die "Bild"-Zeitung berichtet, stand der deutsche Schauspielstar in seinem Hotel auf der spanischen Insel für einen neuen Streifen zusammen mit seiner Tochter Luna (26) vor der Kamera.

Der Film trägt demnach den Titel "Hollywood And Crime". Neben den Schweigers sollen darin unter anderem auch Alec Baldwin (64), Mickey Rourke (70) und Danny Trejo (78) zu sehen sein. Wann das Projekt erscheinen soll, ist derzeit unklar.

Die Produktion sei extra angereist, da Schweiger keine Zeit hatte, in die USA zu fliegen. "Til hatte keine Zeit, also kamen wir jetzt zu ihm", habe der Regisseur Mike Hatton (44) der Tageszeitung erklärt. Eigentlich habe man in Santa Monica drehen wollen.